Incontro con la cantautrice e violoncellista Naomi Berrill

"E' chiaro che fin da piccola, grazie alla mia famiglia ho respirato musica", dice Naomi, "con i miei genitori e i miei fratelli, anche loro musicisti, andavamo a molti concerti, che riguardavano diversi generi: dalla musica popolare irlandese al jazz. Questo è stato fondamentale per la mia formazione musicale. Ho studiato e suonato musica fin da piccola, dando vita ad un percorso che è in continua evoluzione".



Tieni molto ai concerti...

Si, il rapporto con il pubblico è importante per me, il concerto mi dà la possibilità di suonare, ma anche di aprire un dialogo con la gente che vi assiste. Con le mie canzoni amo raccontare, la voce e il violoncello mi consentono di trasmettere al pubblico pensieri ed emozioni. Le parole e la musica, danno vita ad un dialogo fondamentale Inoltre l'attività dal vivo dà ossigeno al mondo della musica, data la crisi delle vendite dei dischi.



Dopo Spoleto cosa accadrà?

Suonerò a Macerata poi in Trentino, per il Festival "Suoni delle Dolomiti", con un quartetto di violoncelli, del quale farà parte anche Mario Brunello, co direttore artistico del festival, arrivato quest'anno alle 25esima edizione. Successivamente sarò in Irlanda e in Olanda, per continuare la promozione del nuovo disco che ho presentato in anteprima assoluta al Festival dei Duei Mondi.