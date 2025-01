Connact a Bruxelles, aziende e associazioni di categoria incontrano la delegazione italiana del Parlamento Europeo

Ventidue grandi aziende e dodici associazioni di categoria, per un giro di affari che vale il 47% del Pil italiano, sono le protagoniste del primo annual meeting di Connact, la piattaforma di eventi che favorisce il confronto tra soggetti privati e istituzioni attraverso momenti di incontro e networking. L'evento, che sarà trasmesso in diretta streaming su Tgcom24, si terrà il 15 gennaio dalle ore 17 a Bruxelles. Con oltre 1 miliardo di ricavi, una rappresentanza di oltre 1 milione di imprese, il 20% di quelle presenti in Italia, e con 4,6 milioni di persone impiegate, il 28% di tutti i dipendenti del settore privato, le aziende e le associazioni protagoniste discuteranno con la delegazione italiana del Parlamento europeo delle priorità del sistema Italia.