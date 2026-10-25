Il coraggio di cambiare il mondo nasce dall’empatia: una lezione che riguarda anche i più piccoli

Un esempio narrativo di questo approccio è rappresentato da 'Ruggero e Luis. Avventura e coraggio', il libro di Chiara Taormina. La storia affronta, attraverso il linguaggio della fiaba, il tema della libertà e del rapporto con gli animali, mettendo al centro il valore delle scelte individuali. Il protagonista, Ruggero, è un coniglio curioso che vive in un ambiente protetto. La scoperta di animali privati della libertà lo porta a interrogarsi sulle certezze del proprio mondo e a comprendere che la sicurezza personale non può diventare una giustificazione per ignorare la sofferenza degli altri.