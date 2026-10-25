Il coraggio di cambiare il mondo nasce dall’empatia: una lezione che riguarda anche i più piccoli

Educare al rispetto, alla libertà e alla responsabilità significa accompagnare i più piccoli nella comprensione di un mondo nel quale non sempre ciò che viene considerato normale coincide con ciò che è giusto. La letteratura può offrire un contributo importante in questo percorso, attraverso storie capaci di stimolare domande, sviluppare empatia e incoraggiare una maggiore consapevolezza verso gli altri.
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Il rapporto tra esseri umani e animali rappresenta, in questo senso, uno degli ambiti più significativi. La capacità di riconoscere la sofferenza altrui, anche quando riguarda creature diverse da noi, costituisce una delle basi dell’educazione alla convivenza e alla cittadinanza consapevole.
Un esempio narrativo di questo approccio è rappresentato da 'Ruggero e Luis. Avventura e coraggio', il libro di Chiara Taormina. La storia affronta, attraverso il linguaggio della fiaba, il tema della libertà e del rapporto con gli animali, mettendo al centro il valore delle scelte individuali. Il protagonista, Ruggero, è un coniglio curioso che vive in un ambiente protetto. La scoperta di animali privati della libertà lo porta a interrogarsi sulle certezze del proprio mondo e a comprendere che la sicurezza personale non può diventare una giustificazione per ignorare la sofferenza degli altri.
È proprio questo passaggio a introdurre una riflessione più ampia: il cambiamento può nascere dalla capacità di guardare oltre i confini della propria esperienza. L'incontro con un coniglio imprigionato, che riceve il nome di Libero, e successivamente con Luis, un bambino sensibile al destino degli animali, suggerisce che anche gesti apparentemente piccoli possano mettere in discussione abitudini e comportamenti consolidati.
Il coraggio, in questa prospettiva, non coincide necessariamente con gesti straordinari o con l'assenza di paura. Significa piuttosto riconoscere una situazione ingiusta e trovare la forza di intervenire, assumendosi la responsabilità delle proprie decisioni. Un ruolo centrale è affidato anche all'educazione. Imparare il rispetto, la moderazione, la sensibilità e la consapevolezza ecologica significa acquisire strumenti utili per comprendere il valore della convivenza. Non si tratta soltanto di trasmettere regole, ma di aiutare bambini e ragazzi a sviluppare una capacità autonoma di giudizio.
La prefazione di Paulina Sepúlveda richiama inoltre il legame con la tradizione letteraria del padre, lo scrittore cileno Luis Sepúlveda, che ha spesso utilizzato il mondo animale per affrontare questioni legate alla condizione umana, alla solidarietà e al rispetto della natura. Il tema si inserisce in un dibattito educativo sempre più attuale: quale rapporto vogliamo costruire con gli animali e con l'ambiente? E quanto siamo disposti a modificare le nostre abitudini quando diventiamo consapevoli delle conseguenze delle nostre azioni?
Le risposte non possono essere affidate esclusivamente alla scuola o alla famiglia, ma richiedono un impegno condiviso. La sensibilità verso gli altri si sviluppa attraverso l'esempio, il confronto e la possibilità di interrogarsi criticamente sulla realtà. La letteratura, con la sua capacità di rendere accessibili anche questioni complesse, può contribuire a questo processo. Le storie non cambiano il mondo da sole, ma possono aiutare a riconoscere le ingiustizie e a immaginare alternative.
È da questa consapevolezza che può nascere una forma autentica di coraggio: quella di non accettare passivamente ciò che sembra inevitabile e di comprendere che ogni scelta, anche la più piccola, può contribuire a costruire una società più rispettosa e responsabile.