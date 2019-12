Maurizio Colonna presenta "Rock Moments for Guitar - Homage to the Legend" 

"Rock Moments for Guitar - Homage to the Legend" è la nuova pubblicazione discografica del chitarrista e compositore Maurizio Colonna, il quarto pubblicato per la casa editrice Curci, dopo "Pop Studies For Guitar" volume 1 e 2 e "12 Pop Duo For Guitar". Colonna, uno dei musicisti che ha dato lustro all'immagine dell'Italia nel mondo, presenta al pubblico un disco con pezzi di band e artisti come Metallica, Bruce Springsteen, Led Zeppelin, Scorpions e molti altri, non proponendo semplici cover, ma brani interpretati e proposti con una originalità raramente riscontrabile in altri artisti.

In tempi frenetici come quelli attuali, Colonna con la sua musica trasporta l'ascoltatore in una dimensione particolare, non banale e allo stesso tempo rassicurante





A Maurizio, graditissimo ospite a "Popular" abbiamo chiesto cosa ha rappresentato per lui pubblicare un'opera dedicata a "mostri sacri" del rock e quale importanza ha il rock nel suo vissuto di chitarrista.



"Rock Moments for Guitar", spiega Maurizio Colonna, è un progetto musicale costituito da un Album di spartiti con CD, pubblicato dalle Edizioni Curci, in cui sono presenti dieci composizioni per chitarra che ho scritto in omaggio a dieci leggende del rock: due solisti, Bruce Springsteen e Sting, e otto gruppi, i Metallica, i Led Zeppelin, i Doors, gli Scorpions, i Deep Purple, i Pink Floyd, i Coldplay e i Queen. Non sono cover ma brani originali ispirati alle atmosfere armonico-melodiche di un modo di pensare la creatività, il rock appunto, che è parte della Storia della musica. Ho condiviso l'energia vitale di quel mondo, che ho sempre apprezzato, e ho cercato di reinventarla attraverso il suono di una chitarra classica e una scrittura polifonica che sottintende un approccio interpretativo nuovo.

In "Rock Moments for Guitar" troviamo anche due special tracks: "Simple Suite" e "Tremolo for Dida", come sono nate queste due composizioni

La Simple Suite è una Suite in sette movimenti: 1. Country roads, 2. Green fields, 3. Old country house, 4.The old kitchen, 5. Bike ride, 6. New friends, 7. Under the big tree.

I brani sono, dal punto di vista compositivo, vicini ai 50 Pop Studies for Guitar, che ho realizzato in precedenza, sempre per le Edizioni Curci, in due volumi: "25 Pop Studies for Guitar" e "Pop Studies for Guitar - Second Series 26-50".

Tremolo for Dida è un brano che ho concepito con la tecnica del "tremolo", tecnica molto amata dai chitarristi (e non solo) e che è stata utilizzata in passato da grandi chitarristi-compositori quali Giulio Regondi, Francisco Tarrega e Augustin Barrios Mangorè, con risultati importanti. Questo pezzo è il mio omaggio ad una meravigliosa mamma gatta salentina, Dida appunto, e all'intelligenza di tutto il mondo animale.



Nella "Simple Suite" mi sembra sia forte il richiamo alla natura. L'ambiente ti ha ispirato per comporre?

Nella Simple Suite emergono le immagini di una natura antica, il ricordo di una vecchia casa di campagna, di piccole strade rurali, di una cucina del primo Novecento, di un albero secolare che ha visto il passare di tante stagioni.

C'è la voglia di condividere le emozioni di un mondo semplice che vive dentro di me e che genera conforto e bellezza.

L'ambiente in cui vivo, anche per brevi periodi, non mi è mai indifferente e spesso è fonte di ispirazione!





Hai già presentato al pubblico il tuo nuovo lavoro, come è stata la risposta della gente?

Sono molto felice dell'accoglienza che il pubblico sta riservando a questo mio nuovo lavoro. Sto incontrando un pubblico molto vario, in cui non sono presenti solo chitarristi e musicisti e questo è per me motivo di soddisfazione.

Nei prossimi mesi sarò in varie scuole di musica e incontrerò realtà diverse fra loro: in ogni workshop continuerò a parlare della gioia di fare musica, di quanto sia straordinario viverla tutta, senza paure e limitazioni, con la consapevolezza di essere in un momento storico in cui è facile usufruire, in tempo reale, della nuova creatività.