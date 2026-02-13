Hollywood Milano, quarant’anni di notti, musica e generazioni

Il club ha accompagnato le grandi stagioni della città, diventando uno dei riferimenti durante le settimane della moda, la Design Week e il Gran Premio di Monza. Eventi che attirano da sempre un pubblico internazionale e che trovano nell’Hollywood un punto di ritrovo naturale, tra musica e relazioni. Non meno importante è stato il suo contributo allo sviluppo di Corso Como, oggi uno dei distretti più noti della nightlife europea. L’Hollywood ha vissuto e alimentato questa trasformazione, rimanendo nel tempo uno dei luoghi simbolo dell’area.