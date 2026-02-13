Hollywood Milano, quarant’anni di notti, musica e generazioni
Quarant’anni non sono soltanto una cifra tonda: sono una sequenza di serate, incontri e cambiamenti che hanno accompagnato l’evoluzione della città. Giovedì 19 febbraio 2026 l’Hollywood Rythmoteque di Milano festeggia il suo quarantesimo anniversario, celebrando una storia che corre parallela a quella della nightlife milanese.
© Ufficio stampa
Aperto nel 1986, il locale per antonomasia di Corso Como è diventato nel tempo molto più di una discoteca. È da sempre un simbolo dell’intrattenimento cittadino, un punto di riferimento capace di attraversare decenni, mode e generazioni senza perdere identità e che tutti conoscono, in Italia e all’estero. Un caso raro di continuità nel panorama europeo, dove pochi club possono vantare una presenza così longeva e riconoscibile.
In questi quarant’anni, l’Hollywood ha costruito la propria reputazione come luogo d’incontro tra musica, stile e personalità. Un ambiente in cui il glamour convive con l’atmosfera informale della pista, trasformandolo in una tappa quasi obbligata per artisti, attori e protagonisti della scena internazionale di passaggio a Milano. Tra gli ospiti che hanno varcato le sue porte si ricordano nomi come Prince, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Bruce Willis e George Clooney.
Il club ha accompagnato le grandi stagioni della città, diventando uno dei riferimenti durante le settimane della moda, la Design Week e il Gran Premio di Monza. Eventi che attirano da sempre un pubblico internazionale e che trovano nell’Hollywood un punto di ritrovo naturale, tra musica e relazioni. Non meno importante è stato il suo contributo allo sviluppo di Corso Como, oggi uno dei distretti più noti della nightlife europea. L’Hollywood ha vissuto e alimentato questa trasformazione, rimanendo nel tempo uno dei luoghi simbolo dell’area.
Accanto all’intrattenimento, negli ultimi anni il club ha promosso anche iniziative dal valore sociale. Tra queste, Aut Dance, progetto dedicato all’inclusione delle persone con disabilità attraverso il ballo, con tre appuntamenti previsti, il primo dei quali si è già svolto a gennaio.
La serata del 19 febbraio sarà un’edizione speciale del suo party del giovedì Social Club, pensata come un invito a ritrovarsi e celebrare insieme chi ha fatto parte di questa storia. Un brindisi collettivo per chi c’era, per chi c’è stato e per chi continuerà a renderla attuale. Sarà anche l’occasione per anticipare le novità che accompagneranno il club nei prossimi anni, in continuità con una filosofia che da sempre lo contraddistingue: intercettare i cambiamenti, cogliere le tendenze e trasformarle in esperienze.
Dal 1986 a oggi, l’Hollywood si è affermato così uno dei luoghi simbolo dell’intrattenimento e della nightlife milanese, capace di unire epoche, pubblici e stili diversi sotto lo stesso ritmo, lo stesso stile, lo stesso saper vivere la notte. Se Milano ha una colonna sonora ben definita, una parte importante passa sempre da Corso Como 15.