Giulio Scarpati presenta 'Le Stanze di Verdi'

Le stanze di Verdi, docufilm diretto da Riccardo Marchesini, a cura di Pupi Avati, con protagonisti Giulio Scarpati e l’esperto di Verdi, Marco Corradi, è al cinema dal 6 ottobre. Realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, da Giorgio Leopardi, sulla base di un soggetto e sceneggiatura di Tommaso Avati e Luca Pallanch, liberamente ispirata al libro di Marco Corradi, Verdi non è di Parma (Persiani Editore), un’opera che ha aiutato a mappare i luoghi e le storie legate al Maestro.