Giovanni Guidi presenta "Ojos De Gato"

Ospite a "Jazz Meeting", è stato un privilegio poter parlare con Guidi di "Ojos de Gato". "Un progetto che è nato e si è sviluppato in maniera molto naturale, dove con i musicisti che partecipano hanno dato un contributo fondamentale. Il nostro è stato una sorta di tributo non solo a Gato, ma a tutta l'avanguardia del jazz, che da sempre annoverato musicisti di grande livello che erano anche persone aperte a favore della pace, contro ogni forma di razzismo; valori che anche io ho fatto miei negli anni", racconta Giovanni Guidi.

Barbieri è un punto di riferimento per molti

Si è stato un musicista che ha rappresentato molto per la storia del jazz, ha suonato con musicisti che ho apprezzato come: Don Cherry, Aldo Romano o Franco D'Andrea, o ancora Enrico Rava, artisti a loro volta unici, senza i quali io non sarei la persona che sono oggi.

Nel disco troviamo titoli di brani che si richiamano alle città

Si sono tutte città che Gato Barbieri ha amato e frequentato e dove si è esibito nella sua carriera. Parlo di Buenos Aires, Roma, Parigi o Copenhagen, dove realizzò un disco in quintetto. Non dimentichiamo che Barbieri visse anche nel nostro Paese e collaborò con molti musicisti italiani, non solo in ambito jazz.