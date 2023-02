Gigi Cavalli Cocchi, batterista dei Clan Destino presenta il nuovo album “L'Essenza”

A sancire la prosecuzione di un itinerario musicale anche il successo del recente concerto dei Clan Destino a Milano, accolto con grande calore.

Non c’è stato un motivo preciso per un così lungo “silenzio discografico” come spiega Gigi Cavalli Cocchi: "Realizzammo il nostro secondo ed ultimo album “Cuore-Stomaco-Cervello”, 27 anni fa; in questi anni, io ho continuato a lavorare con Massimo Zamboni dei CCCP e dei Csi, ma nè io nè gli altri componenti della band abbiamo mai sentito in questi anni l’esigenza di proporre nuove cose. La morte avvenuta due anni fa di Luciano Ghezzi, il nostro bassista, ci ha fatti incontrare di nuovo seppure in una triste circostanza, e ha fatto rinascere in noi l’esigenza di tornare a suonare insieme.

Luciano Ligabue ci ha messo a disposizione il suo studio, abbiamo scritto del materiale fino a quando ci siamo resi conto che c’era musica sufficiente per realizzare un album e che poi abbiamo racchiuso in “L’Essenza”.

Noi veniamo culturalmente dagli anni '70 anche se apparteniamo ad una generazione successiva; con Luciano Ligabue abbiamo creato il suono rock nei primi quattro anni della sua attività".

Luciano è anche ospite nel brano “Grazie per i giorni”.

Luciano Ligabue vi ha dato la possibilità di lavorare con suo figlio Lenny, ottimo tecnico del suono e musicista.

Si, Lenny Ligabue ci è stato proposto da Luciano come un esperimento, è un fonico molto bravo e ci siamo trovati completamente a nostro agio con lui, nonostante sia molto più giovane di noi è cresciuto a “pane e rock&roll”, abbiamo trascorso due mesi intensi in studio per realizzare il materiale.

Luciano ha cantato in “Grazie dei Giorni” dedicata a Luciano Ghezzi, una canzone che è una fotografia di una persona che non c’è più e che ci ha dato la possibilità di ritrovarci per dare vita a qualcosa di nuovo .

Oltre a Lenny che oltre ad essere davanti al mixer suona il banjo tra gli ospiti del disco anche Tommy Fornaciari (figlio di Zucchero), alla chitarra 12 corde.

Originalissima la copertina de “L’Essenza” che tu ha realizzato

Lavoro in questo campo ormai da tantissimi anni, curai anche la grafica dei primi album di Ligabue ed è stato quasi naturale occuparmene anche in questa occasione.

La foto di una cassetta in copertina, con la particolarità di avere una solo bobina del nastro anziché due, racchiude il significato de “L’essenza”, cioè il capire cosa nella vita è realmente importante.

Dopo un lungo periodo siete tornati a suonare dal vivo

Si, nella data allo Spirit de Milan lo scorso novembre; poi al Tambourine di Seregno ed alla Backstage Academy di Pisa; è stata un grande emozione tornare a condividere la nostra musica col pubblico sul palco.

L’8 aprile suoneremo a Poggibonsi, in provincia di Siena, alla Bottega 26.

Proprio dal vivo ritroviamo le nostre radici, che sono quelle del rock&roll.