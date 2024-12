Francesco Maria Mancarella presenta il nuovo Ep "Promenade"

Francesco Maria Mancarella, gradito ospite a "Popular", parla delle fonti di ispirazione, che hanno dato il via al suggestivo progetto. "Promenade" dice Francesco Maria Mancarella, è come una passeggiata emozionante e interiore per le vie di Parigi, città dove vivo. Il disco nasce dal feeling con il valzer, una passione che mi accompagna da molto tempo, come quella per Chopin non solo compositore immortale, ma a sua volta straordinario pianista. Ad ispirarmi è stato anche il mio amore per Parigi, città che mi dà ogni giorno sensazioni ed emozioni speciali.