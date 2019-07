Enzo Gentile presenta la 3 giorni di musica del Casentino: da Locasciulli a Luca Carboni

Da venerdì 19 a domenica 21 luglio in programma in Toscana, in provincia di Arezzo "Aspettando Naturalmente Pianoforte 2020", la tre giorni di appuntamenti, musica e incontri, che ha luogo nella suggestiva cornice di Pratovecchio Stia, nel cuore del Casentino. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale PratoVeteri di Pratovecchio Stia, in collaborazione con il Comune e l'Ente Parco delle Foreste Casentinesi.

Enzo Gentile direttore artistico della manifestazione, tra i più conosciuti critici musicali italiani, presenta così il festival... "Inzieremo con Mimmo Locasciulli - dice Gentile -, un cantautore e pianista tra i più apprezzati della scena romana, che si esibirà la sera di venerdì 19 luglio. Locasciulli canterà e suonerà in Piazza Paolo Uccello dalle 21:30 allo "Spazio Tasto 89", nel quadro del progetto Alternanza Scuola-Lavoro con gli studenti del Liceo Scientifico di Poppi, sostenuto dall'associazione di liberi professionisti ed imprenditori "Prospettiva Casentino".



Un altro big della musica italiana sarà presente ad "Aspettando Naturalmente Pianoforte"...

Si, sabato 20 luglio in Piazza Jacopo Landino alle 21.00, Luca carboni proporrà al pubblico un concerto unico e speciale per voce e pianoforte. Luca sarà accompagnato dal pianista Fulvio Ferrari Biguzzi e suonerà, a sua volta, anche la chitarra ed il pianoforte. A seguito del suo concerto dedicato alla Luna e all'anniversario dell'allunaggio, Carboni terrà inoltre un incontro con me, per un evento che non sarà solo di musica, ma anche di parole.



Un appuntamento particolarmente suggestivo in programma all'alba di domenica...

Si, la pianista e compositrice romana Alessandra Celletti suonerà alle 4.45 del mattino, alla Pieve di Romena con ingresso libero, in una straordinaria location dal punto di vista ambientale e storico; lei ha lavorato tra musica classica, ricerca e minimalismo ed è un'artista molto interessante, il suo album più recente è dedicato a Gurdjieff. Tre appuntamenti che guardano già all'edizione 2020 di "Naturalmente Pianoforte" quando per cinque giorni avremo decine di concerti in molte location naturali del Casentino.