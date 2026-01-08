Emanuela Corsello: “Gli attori non sono contratti, bensì persone da ascoltare”

È vero. Si è trattato di un legame d'amore totale con un grande autore del cinema, che ho accompagnato con dedizione assoluta durante il tragico periodo della sua malattia. Tonino è venuto a mancare prematuramente, e sono rimasta al suo fianco vivendo un'esperienza di dolore e perdita che ha trasformato la mia complessità caratteriale in una capacità empatica che si riflette anche nella mia professione. È iniziata definitivamente una nuova fase della mia esistenza. Oggi, alla guida di Studio Lamia Management, metto al centro l'individuo: per me gli attori non sono oggetti o contratti, bensì persone da ascoltare.