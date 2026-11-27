Convention “Responsabili Leadership. Il valore della reputazione nell’economia che cambia”
Una classe dirigente lungimirante, che fa dell’Italia della credibilità il suo orizzonte e dell’etica delle scelte un faro per orientarsi anche nelle turbolenze. Per sostenerla arriva un Patto tra Fondazione Guido Carli, istituzioni, imprenditori e top manager
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Una classe dirigente lungimirante, che fa dell’Italia della credibilità il suo orizzonte e dell’etica delle scelte un faro per orientarsi anche nelle turbolenze. Per sostenerla arriva un Patto per Leadership responsabili, che sarà siglato oggi alle ore 17.30 nella Sala della Regina della Camera dei deputati tra Fondazione Guido Carli, istituzioni, imprenditori e top manager. L’accordo, che fa tesoro delle migliori pratiche diffuse nel nostro tessuto produttivo, sarà la principale eredità della Convention “Responsabili Leadership. Il valore della reputazione nell’economia che cambia” promossa dalla Fondazione presieduta da Romana Liuzzo.
I protagonisti - A sottoscrivere l’accordo per un’Italia più affidabile, ciascuno con la sua personale ricetta, saranno i relatori della Convention, intervistati e moderati dalla giornalista Costanza Calabrese: Ettore Prandini, Presidente Coldiretti; Alessandro Zehentner, Presidente SNAM; Nico Acampora, Fondatore PizzAut; Maria Elena Boschi, Presidente del Gruppo Italia Viva alla Camera; Laura Burdese, CEO Bvlgari; Alessandro Circiello, membro TASIN Ministero della Salute; Sergio Marullo di Condojanni, AD Angelini Pharma; Claudia Parzani, Presidente Borsa Italiana. Dopo il saluto iniziale del Presidente della Fondazione Guido Carli, Romana Liuzzo, il videosaluto istituzionale della Vicepresidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani, i videomessaggi del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi e del Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, aprirà i lavori della Convention il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini.
L'impegno - Con questa Convention la Fondazione, nata per tramandare l’eredità morale e culturale dello statista Guido Carli, rinnova anche il suo impegno sociale. Dopo le iniziative realizzate a Caivano e a San Basilio, sarà annunciato durante l’evento “I 18 desideri di legalità”, un progetto promosso in collaborazione con il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma, che avrà come protagonisti diciotto studenti del Liceo Amaldi di Tor Bella Monaca. Attraverso altrettante lettere, i ragazzi racconteranno i loro desideri per un quartiere più sicuro, vivibile e rispettoso delle regole. Il percorso culminerà il 21 maggio 2027, in occasione della XVIII Edizione del Premio Guido Carli al Teatro dell’Opera di Roma, con la lettura della lettera vincitrice.