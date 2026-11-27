L'impegno - Con questa Convention la Fondazione, nata per tramandare l’eredità morale e culturale dello statista Guido Carli, rinnova anche il suo impegno sociale. Dopo le iniziative realizzate a Caivano e a San Basilio, sarà annunciato durante l’evento “I 18 desideri di legalità”, un progetto promosso in collaborazione con il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma, che avrà come protagonisti diciotto studenti del Liceo Amaldi di Tor Bella Monaca. Attraverso altrettante lettere, i ragazzi racconteranno i loro desideri per un quartiere più sicuro, vivibile e rispettoso delle regole. Il percorso culminerà il 21 maggio 2027, in occasione della XVIII Edizione del Premio Guido Carli al Teatro dell’Opera di Roma, con la lettura della lettera vincitrice.