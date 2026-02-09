Con oltre 5mila artisti Orangle cresce e punta sempre più in alto

Il catalogo Orangle include alcuni dei nomi più rilevanti della scena italiana, da Fedez, Rocco Hunt e Jake La Furia a Fabri Fibra, Clementino, J-Ax, Nomadi e Le Orme, oltre a circa 40 sincronizzazioni tra film, serie TV e produzioni di primo piano come Mare Fuori e Gomorra. La società controlla inoltre brand verticali come Mendaki, Orangle Books, Orangle Talk e il distributore indipendente Jumaat, e prevede nei prossimi mesi l’apertura di studi di registrazione proprietari.