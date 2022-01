Buon compleanno Paolo Hendel, rivediamo la sua prima volta nei panni di Carcarlo Pravettoni

Buon compleanno Paolo Hendel: il noto comico spegne oggi 70 candeline. La sua carriera da cabarettista inizia all'età di 30 anni dove inizia a farsi conoscere grazie ad alcuni spettacoli teatrali, poi arriva il debutto in televisione: su Rai 3, conduce "I martedì di Paolo Hendel", trasmissione con la quale ottiene molta visibilità. Successivamente ottiene il grande successo grazie a "Mai dire Gol" e alla Gialappa's Band nei cui programmi darà vita a numerosi personaggi cult, tanto da arrivare anche al cinema grazie a Pieraccioni.

Una delle sue interpretazioni che tutti ricordano è quella di Carcarlo Pravettoni, spietato uomo d’affari senza apparenti meriti che ha conquistato il pubblico di “Mai dire gol” dal 1996 al 1999.

In questo video il suo esordio, in cui racconta di trovarsi ai vertici dell’azienda Carter&Carter, “leader nel settore” (ma non si sa quale). “Stiamo lavorando a un prodotto cui teniamo molto: l’orologio usa e getta. Entri in un negozio, ti chiedono l’ora, rispondi che sono le cinque e mezza e lo butti via”.