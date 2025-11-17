Bevilacqua e Reboldi premiate al 41esimo Premio Internazionale "Fontane di  Roma"

Ha ritratto numerose figure del mondo della cultura e dello spettacolo, tra cui Pupi Avati, Piero Angela, Rita Levi Montalcini, ma anche provenienti dal mondo della Chiesa, come Mons. Luciano Monari o Mons. Luciano Baronio. Di recente ha esposto a Roma con grande successo la mostra sull'identità dal titolo "Io sono tu sei", in coppia con Ferdinando Fedele. La formazione di Daniela Reboldi: laurea in pianoforte (con M° Marco Giovanetti) e perfezionamento con M° Daniele Alberti, M° Alexander Lonquich e Eve Wolf. Spazia dalla musica barocca fino alle avanguardie di Satie. Artista eclettica, si esibisce come solista, nel "Duo Euridice" (pianoforte e contrabbasso) e si dedica anche al teatro. Affianca l'attività concertistica a un'intensa attività didattica a Brescia. Qualche mese fa si è esibita in un concerto in onore di Donatella Di Pietrantonio (vincitrice del Premio Strega 2024).