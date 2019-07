Assegnato a Pierre-Antoine Bardot il riconoscimento “Una Finestra sui Due Mondi”

Maria Flora Monini, imprenditrice e mecenate spoletina, grande appassionata di musica, nostra ospite questa settimana a “Popular”, ci parla così dell’impegno suo e della sua famiglia, a favore dei giovani artisti. Ci ha fatto molto piacere, spiega Maria Flora Monini, avere assegnato il premio ad un giovane artista, auspichiamo che anche per lui come per altri, il Festival sia un trampolino di lancio importante. Poniamo molta attenzione alle nuove generazioni in vari ambiti non solo artistici, già il Maestro Menotti ideò il Festival per i giovani, per fare in modo che si interessassero all’arte e alla cultura. Le passioni sono quelle che spingono le nuove generazioni.