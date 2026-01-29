Arriva a Milano 'IVisionatici Music Festival'

Ospiti in giuria delle date di Milano saranno: i giornalisti Matteo Cotellessa, Matteo Valsecchi e Federico Arduini, le conduttrici radiofoniche Giuditta Arecco e Daniela Cappelletti, l'autore tv e direttore artistico del SanNolo Lorenzo Campagnari e il conduttore radiofonico Alan Caligiuri. Le semifinali verranno presentate da Carlotta Brugin.