Alberico Lombardi, tra musica, televisione e impegno sociale: il successo de “L’Amore si Muove” è un nuovo capitolo artistico

Alberico Lombardi ha guidato l’intera serata con autorevolezza e sensibilità, dimostrando le sue doti di cantante, interprete e showman. Alberico non si limita a condurre, tiene insieme linguaggi diversi e dà il giusto rilievo ai ragazzi, raccontati con grande verità, senza pietismi e sensazionalismi. Il cuore più vivo della serata è stato rappresentato dalle performance dei ragazzi con disabilità, protagonisti di un percorso artistico che ha attraversato canto, danza e momenti di conduzione, restituendo al pubblico un racconto autentico e partecipato. Non si è trattato soltanto di esibizioni, ma di vere esperienze espressive in cui ciascuno ha trovato spazio per raccontarsi attraverso il linguaggio dell’arte.