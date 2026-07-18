Accademia di Musica ETS, nuova governance e nuovi orizzonti

Riconosciuta tra le più rinomate istituzioni di alta formazione, la Fondazione Accademia di Musica ETS opera dal 1994 tra Pinerolo e Torino. Il cuore della sua proposta coinvolge ogni anno più di 50 docenti di fama internazionale e circa 650 studenti, con corsi di specializzazione di 3° livello universitario riconosciuti dal Ministero di pianoforte, pianoforte contemporaneo e canto lirico e con corsi e masterclass di perfezionamento per pianoforte, pianoforte contemporaneo, violino, viola, violoncello, clarinetto, flauto, tromba, musica da camera, composizione, passi orchestrali. Ad essi si affiancano progetti speciali come il summer camp, il training on the job Professione Orchestra in partnership con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, l’Orchestra da Camera Accademia e le numerose collaborazioni con partner su tutto il territorio nazionale che ospitano le esibizioni dei migliori studenti. Una vivace e rinomata attività concertistica trova il suo fulcro nella Stagione Pinerolese che da 30 anni alterna grandi solisti di fama internazionale a giovani pluripremiati, e amplia la sua proposta con la rassegna estiva Musica d’Estate e altri concerti sul territorio. Non mancano i progetti di respiro internazionale come il prestigioso concorso biennale di musica da camera ICM Competition ‘Pinerolo e Torino Città metropolitana’ membro della WFIMC (Unesco) e CAdMO - Digi Orchestra. Dal 1994 l'Accademia promuove l'eccellenza artistica e culturale in un’ottica sempre più internazionale.