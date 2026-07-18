Accademia di Musica ETS, nuova governance e nuovi orizzonti

La Fondazione Accademia di Musica ETS di Pinerolo e Torino rinnova la propria governance, avviando una nuova fase di sviluppo volta a rafforzarne il ruolo tra le principali istituzioni di alta formazione musicale a livello nazionale e internazionale. L'obiettivo è coniugare la consolidata eccellenza artistica con nuove competenze in ambito economico-finanziario e della comunicazione, a sostegno della crescita, della sostenibilità e della visibilità dell'Accademia.
Nel nuovo assetto, Laura Richaud, fondatrice dell'istituzione, lascia la presidenza ma mantiene il ruolo di Direttore Artistico, assicurando continuità al progetto culturale e formativo che ha guidato fin dalla nascita. La presidenza viene affidata a Fabrizio Spagna, chiamato a definire nuove strategie di sviluppo, consolidare le partnership e rafforzare il posizionamento dell'Accademia in Italia e all'estero.
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Entra inoltre nel Consiglio di Amministrazione il giornalista Alessandro Banfi, che contribuirà al potenziamento della comunicazione istituzionale e della valorizzazione dell'attività della Fondazione.
Pur con il rinnovamento della governance, la missione dell'Accademia resta invariata: promuovere l'alta formazione musicale, accompagnando i giovani talenti verso il mondo professionale e valorizzando la musica classica come patrimonio culturale. Laura Richaud ha sottolineato come il nuovo assetto rappresenti un passo importante per affrontare le sfide future, mentre il neo presidente Fabrizio Spagna ha ribadito l'impegno a mettere le proprie competenze al servizio dell'Accademia per favorirne la crescita e consolidarne il prestigio internazionale.
FONDAZIONE ACCADEMIA DI MUSICA ETS
Riconosciuta tra le più rinomate istituzioni di alta formazione, la Fondazione Accademia di Musica ETS opera dal 1994 tra Pinerolo e Torino. Il cuore della sua proposta coinvolge ogni anno più di 50 docenti di fama internazionale e circa 650 studenti, con corsi di specializzazione di 3° livello universitario riconosciuti dal Ministero di pianoforte, pianoforte contemporaneo e canto lirico e con corsi e masterclass di perfezionamento per pianoforte, pianoforte contemporaneo, violino, viola, violoncello, clarinetto, flauto, tromba, musica da camera, composizione, passi orchestrali. Ad essi si affiancano progetti speciali come il summer camp, il training on the job Professione Orchestra in partnership con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, l’Orchestra da Camera Accademia e le numerose collaborazioni con partner su tutto il territorio nazionale che ospitano le esibizioni dei migliori studenti. Una vivace e rinomata attività concertistica trova il suo fulcro nella Stagione Pinerolese che da 30 anni alterna grandi solisti di fama internazionale a giovani pluripremiati, e amplia la sua proposta con la rassegna estiva Musica d’Estate e altri concerti sul territorio. Non mancano i progetti di respiro internazionale come il prestigioso concorso biennale di musica da camera ICM Competition ‘Pinerolo e Torino Città metropolitana’ membro della WFIMC (Unesco) e CAdMO - Digi Orchestra. Dal 1994 l'Accademia promuove l'eccellenza artistica e culturale in un’ottica sempre più internazionale.