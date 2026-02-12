La diretta

"La Ripartenza, liberi di pensare", segui lo streaming

Dalle tavole rotonde "Investimenti stranieri" e "Infrastrutture" alla lectio magistralis di Beatrice Venezi introdotta da Andrea Ruggieri

12 Feb 2026 - 11:11

Al Palazzo Castiglioni di Milano, si tiene la decima edizione dell'evento "La Ripartenza, liberi di pensare", ideato da Nicola Porro. Dalle 11:15, si tiene la tavola rotonda "Investimenti stranieri". Successivamente, dalle 12, si svolgerà la seconda tavola rotonda dal titolo "Infrastrutture". Alle 13, introdotta da Andrea Ruggieri, la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi torna a "La Ripartenza" con la lectio magistralis "La libertà all'opera: Quanto siamo disposposti ad essere liberi?". Segui la diretta.

la ripartenza