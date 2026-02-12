"La Ripartenza, liberi di pensare", segui lo streaming
Dalle tavole rotonde "Investimenti stranieri" e "Infrastrutture" alla lectio magistralis di Beatrice Venezi introdotta da Andrea Ruggieri
Al Palazzo Castiglioni di Milano, si tiene la decima edizione dell'evento "La Ripartenza, liberi di pensare", ideato da Nicola Porro. Dalle 11:15, si tiene la tavola rotonda "Investimenti stranieri". Successivamente, dalle 12, si svolgerà la seconda tavola rotonda dal titolo "Infrastrutture". Alle 13, introdotta da Andrea Ruggieri, la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi torna a "La Ripartenza" con la lectio magistralis "La libertà all'opera: Quanto siamo disposposti ad essere liberi?". Segui la diretta.