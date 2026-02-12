"La Ripartenza, liberi di pensare", segui la diretta

Al Palazzo Castiglioni di Milano, si tiene la decima edizione dell'evento "La Ripartenza, liberi di pensare", ideato da Nicola Porro. Alle 16, Hoara Borselli presenta il suo podcast "Sette vite", insieme a Enrico Vanzina, sceneggiatore, produttore cinematografico, scrittore e regista. A seguire, alle 16:30, c'è la tavola rotonda "Energia e competitività". Alle ore 17:15 è in programma l'intervista a Daniela Marino, Co-founder & Ceo Cutiss, dal titolo "Da Canicattì a Zurigo: una Biotech di successo". Alle ore 17:45 si svolge la tavola rotonda "Lusso". Alle ore 18:30 si tiene il panel dal titolo "3 anni di governo Meloni". A chiudere la giornata, alle ore 19:30, Porro intervisterà Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno. Segui la diretta.