Zingaretti: "Sardine sono una boccata d'ossigeno per la democrazia"

Con le "Sardine", dalle piazze italiane arriva "una boccata d'ossigeno per la democrazia". A sostenerlo, con un post pubblicato su Facebook, è il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, che parla di un "movimento fatto di persone libere e autonome che con passione non cedono alla retorica del populismo". E sottolinea che "grazie a loro in Italia si stanno vivendo bellissime giornate!".