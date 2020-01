Zingaretti: "Il voto ha premiato il Pd, ora più confronto con gli alleati"

Nicola Zingaretti sottolinea come alle Regionali in Emilia-Romagna "il voto abbia premiato il Pd". Il segretario dei dem si è augurato, rispetto al futuro del governo giallo-rosso, "uno spirito di maggiore collaborazione con gli alleati" mentre "fino ad ora ha prevalso una volontà polemica. Siamo più che disponibili con il premier Conte ad aprire una stagione in cui ci si confronta e si trova il compromesso", ha aggiunto Zingaretti.