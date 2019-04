Zingaretti: il governo sta bloccando Italia, Pd si prepara

Di fronte ai continui malumori all'interno della maggioranza, il Pd è pronto a tornare in campo per "sbloccare" il Paese. "Sta accadendo quello che prevedevamo di negativo, cioè che due forze contrapposte e con diverse idee di Paese stanno bloccando l'Italia - ha detto infatti il segretario dem, Nicola Zingaretti -. Noi ci stiamo preparando perché il nuovo Pd è esattamente quello che manca all'Italia: un'alternativa credibile per voltare pagina".