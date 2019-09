Zingaretti: "Fiducioso sull'Umbria, condizioni per un nome forte"

Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha commentato l'esito del voto su Rousseau, con l'ok del M5s alle alleanze per le elezioni regionali in Umbria, dicendosi "fiducioso". "Ci sono - ha scritto su twitter - le condizioni con lo sforzo di tutti per arrivare a una forte candidatura, unitaria e competitiva per il bene di quella bellissima terra orgoglio di tutta l'Italia".