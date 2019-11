Zingaretti: "Bene l'impegno dei Cinquestelle per il rilancio del governo"

"Bene l'impegno dei Cinquestelle per il rilancio del governo. Un passo in avanti per andare oltre una mera maggioranza di parlamentari. Pronti al confronto". Lo ha scritto Nicola Zingaretti, sottolineando che "bisogna chiudere al meglio la Manovra". "Abbiamo proposto a Conte di lavorare su una nuova agenda per il 2020 - ha aggiunto - per riaccendere l'economia, creare lavoro, rafforzare la rivoluzione verde, rilanciare gli investimenti".