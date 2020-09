Zingaretti, appello a elettori M5s: "Non giochiamo col fuoco"

Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha lanciato un appello agli elettori del M5S in vista del voto. "Rispetto le identità e non chiedo di tradirle ma non giochiamo con il fuoco. E' tempo che il popolo si riunisca attorno a candidature che possano vincere", ha detto durante un incontro a Pisa. Secondo il leader dei Dem, "è un fatto e non un'opinione che tutte le candidature del Pd sono in grado di battere le destre".