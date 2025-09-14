Zangrillo contestato alla Festa dell’Unità: "Serve rispetto nel confronto politico"

In una nota diffusa dopo l'episodio, Zangrillo ha ribadito l'importanza del dialogo come strumento fondamentale della democrazia: "Ieri sera ho partecipato alla Festa del Pd di Torino perché credo che il dialogo e il confronto siano le basi della nostra democrazia. Purtroppo, durante l'evento, sono stato insultato. È grave che un partito che si definisce democratico usi linguaggi violenti e ostili verso chi ha opinioni diverse". Il ministro ha poi richiamato la necessità di abbassare i toni, ricordando anche episodi recenti di scontro politico, come le parole rivolte in Parlamento al vicepremier Antonio Tajani. "Fischi, insulti e toni duri non hanno nulla a che fare con il confronto civile. Rispettiamo le idee altrui e facciamo politica con responsabilità", ha concluso.