Zaia: "Scontri nella Lega? Normale dibattito come accade in qualsiasi famiglia o azienda"

"Nella Lega c'è un normale dibattito come può accadere in qualsiasi partito, famiglia, organizzazione o azienda. Non vedo movimento tellurici come qualcuno annuncia, ovviamente abbiamo la dimensione di un grande partito e non possiamo riunirci in una cabina telefonica".

Con queste parole il Presidente del Veneto Luca Zaia è intervenuto a "Stasera Italia", cercando di fare chiarezza sui confronti interni alla Lega. "Siamo arrivati a un punto tale che sia all'opposizione sia in maggioranza, si tratta di un partito di Governo e abbiamo una responsabilità oggettiva nei territori che governiamo. Il confronto c'è stato, ci sarà sempre e si parlerà di programmi anche nell'assemblea prevista a dicembre".

Infine Zaia è intervenuto anche sul rapporto con l'Europa: "La Lega non contesta la presenza dell'Italia nell'Unione, bensì il modello".