Web, Blog M5s: "Mai schedatura social con noi al governo" 

Il Movimento 5 stelle boccia la proposta di Luigi Marattin (Italia Viva) di esigere un documento per aprire un profilo social. Sarebbe "una schedatura preventiva assurda e preoccupante. Finché il M5s sarà al governo non si farà - si legge sul Blog delle Stelle -. La misura metterebbe a rischio i dati sensibili di milioni di utenti. Sareste contenti se per andare al bar vi chiedessero ogni volta di identificarvi? Non vogliamo uno Stato di polizia".