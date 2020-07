Voto su presidenza delle commissioni, maggioranza ko due volte al Senato

La maggioranza è stata battuta due volte in Senato sulla presidenza della commissione Agricoltura e su quella della Giustizia . Durante la prima votazione è stato confermato il leghista Gianpaolo Vallardi , che ha sconfitto il candidato di maggioranza Pietro Lorefice (M5s); nella seconda il Carroccio, con Andrea Ostellari , ha battuto il senatore di Leu, Pietro Grasso. Salvini: "La maggioranza Pd-M5s è in frantumi".

Esulta il leader della Lega, Matteo Salvini. "Dopo Gianpaolo Vallardi, anche Andrea Ostellari è stato confermato presidente di commissione. Con il voto segreto vengono premiati il buon lavoro e la competenza della Lega. La maggioranza è in frantumi, completamente saltato l'inciucio 5 Stelle-Pd", afferma.

A far andar sotto la maggioranza è stato il voto di diversi parlamentari pentastellati, che hanno contestato gli accordi presi tra i capigruppo sulle presidenze delle 28 Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento. Tra i Dem, invece, è riesplosa la concorrenza tra correnti.

I capigruppo di Camera e Senato di M5s, Pd, Iv e Leu si sono incontrati svariate volte, ben quattro nelle ultime 24 ore per raggiungere una intesa sui presidenti di Commissione. A livello di numeri gli accordi hanno previsto l'attribuzione a M5s di metà delle presidenze, sette alla Camera e sette al Senato, al Pd nove (5 a Montecitorio e 4 a Palazzo Madama), quattro a Iv (due in entrambe le Camere) e una a Leu (Piero Grasso alla Giustizia in Senato, poi sfumata).

Già questo schema ha portato alcuni senatori e deputati pentastellati a contestare i rispettivi direttivi: i rapporti di forza con gli altri partiti avrebbe dovuto condurre a pretendere 8 Commissioni e non 7 in ciascuna Camera.

Altra contestazione riguarda i nomi stessi dei presidenti designati dai partiti alleati, in particolare Piero Fassino alla Esteri della Camera (eletto con 22 voti), e i due esponenti di Italia Viva, Luigi Marattin e Patrizia Paita, indicati rispettivamente per la Finanze e la Trasporti. Tutti e tre hanno in passato criticato o Grillo (Fassino) o il Movimento (Marattin sul Reddito di cittadinanza, Paita sulla Gronda di Genova).

E fonti pentastellate hanno spiegato che, a causa del dissenso verso il nome di Marattin, dieci membri del M5s sono stati "trasferiti" dalla commissione Finanze della Camera ad un'altra commissione. "L'unico precedente al trasferimento forzoso di deputati da una commissione era stato quello, ignominioso, del governo Renzi nel 2015 per ltalicum", hanno sottolineato le stesse fonti.

Nel Pd il problema è stato diverso, con la concorrenza tra correnti. In particolare Base Riformista, che numericamente è la più forte anche se nel partito è in minoranza, ha lamentato un suo sottodimensionamento, anche se ha strappato con Piero De Luca la presidenza della Commissione Ambiente a Chiara Braga, di area Dem. "E' stato un accordo complesso e difficile che ovviamente creerà anche qualche malcontento", ha ammesso il capogruppo Pd in Senato Andrea Martella.

E anche a Palazzo Madama si registrano malumori, per esempio sulla Commissione per le politiche Ue: Gianni Pittella, già vicepresidente del Parlamento europeo, ha dovuto fare un passo indietro per far spazio a Dario Stefano, ivi dirottato benché aspirasse alla Commissione Industria, che però M5s non ha ceduto.