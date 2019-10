Voto, la rivolta degli anziani: "E se togliessimo Grillo?"

Il messaggio per Beppe Grillo, dopo la sua proposta provocatoria sul togliere il voto agli anziani, è piuttosto chiaro: i diretti interessati non ci stanno. Il suo post non è piaciuto agli over 65, che ai microfoni di "Stasera Italia" rispondono: "E se togliessimo Grillo, anziché gli anziani?" O ancora: "La tessera elettorale non va toccata, è un diritto della persona". Per il comico non si tratta di discriminazione, perché a suo dire i cittadini di una certa età sono meno preoccupati per il futuro rispetto alle nuove generazioni. Di nuovo, la risposta non si fa attendere: "Se hai il cervello che ti funziona, ci pensi alla sorte del Paese".