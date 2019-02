Voto in Sardegna, Di Maio: "Per il governo non cambia nulla"

Dopo il voto in Sardegna, che secondo i primi dati ha fatto segnare un tracollo per il M5s, il vicepremier e capo politico del Movimento, Luigi Di Maio, non parla di sconfitta. E anzi, sottolineando che "per il governo non cambia nulla", spiega anche che "siamo positivi, perché per la prima volta in Sardegna entriamo con consiglieri regionali".