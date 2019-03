Voto in Basilicata, Di Maio: "M5S prima forza, vinte tutte le liste"

"Il M5S è la prima forza politica in Basilicata. La stampa parla di 'voti dimezzati in un anno' e di 'crollo', ma la verità è che abbiamo battuto tutte le liste, anche quelle con gli impresentabili dentro". Lo scrive su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio commentando il voto in Basilicata. "E' un risultato che conserviamo con grande senso di responsabilità, senza esultanze da stadio", ha aggiunto riferendosi al "7-0" twittato da Salvini.