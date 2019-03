Voto Basilicata, Berlusconi: conferma per FI, prossima sfida Europee

"Sono soddisfatto del risultato in Basilicata. E' una conferma per Forza Italia e per l'area moderata del centrodestra". Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "La scelta del generale Vito Bardi è stata vincente e io sarò al suo fianco con la mia esperienza di uomo di governo. Ora avanti tutta per la nostra grande sfida europea e per fermare - spiega - il malgoverno dei Cinque stelle".