Voto ai diciottenni, il Senato approva la riforma con 125 sì

L'Aula del Senato ha approvato la riforma costituzionale che consente ai diciottenni di votare per eleggere i senatori. Attualmente è necessario aver compiuto 25 anni per esercitare questo diritto. I sì sono stati 125, 84 gli astenuti (Italia Viva, Fratelli d'Italia e Forza Italia) e nessun contrario. Il testo torna ora alla Camera per la terza lettura e poi nuovamente al Senato per l'ultimo via libera: per entrambi servirà la maggioranza assoluta.