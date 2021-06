Voto ai 18enni per il Senato, ok della Camera: testo torna a Palazzo Madama

ansa

Secondo via libera dell'Aula della Camera alla proposta di legge costituzionale che abbassa l'elettorato attivo per il Senato della Repubblica a 18 anni dagli attuali 25. La pdl che uniforma l'età per votare i senatori a quella già prevista per i deputati, modificando l'art. 58 della Costituzione, è stata approvata a Montecitorio con 405 voti a favore, cinque contrari e sei astenuti. Ora passa al Senato per la seconda, e definitiva, lettura.