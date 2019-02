Voto Abruzzo, urne aperte dalle 7 alle 23: stanotte il vincitore

Seggi aperti dalle 7, e fino a stasera alle 23, in Abruzzo, per eleggere il nuovo presidente della Regione e il Consiglio regionale. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. A contendersi la poltrona di governatore Sara Marcozzi per l'M5s, Marco Marsilio per il Centrodestra, Giovanni Legnini, a capo di una coalizione civica e di centrosinistra, e infine Stefano Flajani di CasaPound.