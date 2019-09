Voto a 16 anni, Conte e' favorevole: "Per me va benissimo"

Giuseppe Conte è favorevole ad abbassare a 16 anni la soglia di età per poter votare. "Ci sta, per me va benissimo. In altri ordinamenti già lo fanno", ha spiegato il premier secondo cui una riflessione su questa riforma deve essere fatta "in sede parlamentare". Anche Luigi Di Maio si è detto d'accordo all'estensione del voto ai 16enni: "E' una proposta che portiamo avanti da sempre, i giovani vanno rispettati e ascoltati".