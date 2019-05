Voci su Di Maio che stacca la spina: M5s smentisce, mai detto

"Di Maio non ha mai proposto di staccare la spina al governo. Il governo va avanti per altri 4 anni". É quanto sottolineano fonti del M5s smentendo voci di stampa secondo cui Luigi Di Maio, nel vertice con lo stato maggiore del Movimento al Mise, avrebbe chiesto se sia il caso di staccare la spina o no. Domanda che non è mai stata pronunciata dal leader M5s che - si sottolinea - ha ribadito nel corso della riunione che il governo va avanti.