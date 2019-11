Vitalizi Sicilia, ok tagli assegni ex parlamentari regionali in pensione

Tagli dei vitalizi anche in Sicilia. L'Assemblea ha infatti approvato il disegno di legge che riduce gli assegni per gli ex parlamentari regionali in pensione. E' prevista una riduzione lineare del 9,25%, con un ulteriore 5% che si applicherà per gli assegni da 32 a 67mila euro e il 10% per quelli oltre i 67mila euro. Ha votato contro il M5s.