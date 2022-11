Visabilia, Santanché: falso che io sia indagata, pronta a querelare

Sul caso Visibilia, Daniela Santanché nega di essere indagata.

"E' assolutamente falso che io sia indagata e daremo corso a azioni legali. Non c'è nessun indagato - ha detto infatti il ministro del Turismo -. Visibilia è una società che ho creato ma è stata venduta. C'è una cartella esattoriale non pagata e i nuovi soci faranno fronte. Non ci sono reati, non c'è un ipotesi reato. Non è giusto che i giornalisti scrivano cose che non hanno fondamento". "Non ho mai querelato un giornalista, ma questa volta mi scateno", ha aggiunto.