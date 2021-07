Violenze in carcere, Cartabia: occasione per voltare pagina

ansa

Il ministro della Giustizia Marta Cartabia ha visitato il carcere di Santa Maria Capua Vetere assieme al premier Mario Draghi. La Guardasigilli ha definito le recenti violenze subite dai detenuti "atti di intimidazione ingiustificabili" che non devono avvenire "mai più". Questa deve essere l'occasione "per far voltar pagina al mondo del carcere", ha aggiunto, sostenendo che la pandemia "ha fatto da detonatore a questioni antiche".