Violenza sulle donne, Meloni: "Castrazione o condanna a 40 anni"

Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parla della castrazione chimica per violentatori o pedofili. "Dicono che nel nostro ordinamento la castrazione chimica non si possa fare se il soggetto non è d'accordo. Facciamo così: fissiamo a 40 anni senza sconti di pena la condanna per la violenza seriale e la pedofilia e vediamo", afferma. "Fratelli d'Italia prima di tutti ha insistito sulla castrazione chimica", conclude la Meloni.