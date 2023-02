Violenza a scuola, Valditara: prof difesi da Avvocatura Stato

La violenza a scuola preoccupa il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara.

In una circolare inviata a tutti gli istituti, si legge infatti che in seguito al "recente, allarmante aumento degli episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico", in questi casi il ministero "richiederà all'Avvocatura generale dello Stato di rappresentare nei giudizi civili e penali i docenti e i lavoratori della scuola".