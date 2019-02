Vilipendio dell'ordine giudiziario, Salvini rischia il processo entro l'estate

La procura di Torino ha chiesto e ottenuto dal tribunale l'individuazione di una data per celebrare l'eventuale processo a Matteo Salvini per il reato di vilipendio all'ordine giudiziario. Lo si è appreso negli ambienti del Palazzo di giustizia. L'iniziativa dei pm è solitamente il preludio di una citazione diretta a giudizio. La causa, qualora approdasse in tribunale, comincerà prima dell'estate.