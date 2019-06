Vigilanza Rai: ok alla risoluzione sull'incompatibilità del doppio incarico a Marcello Foa

La risoluzione approvata impegna Foa a "lasciare immediatamente la presidenza di Rai Com" e "in ogni caso il Cda a rimuoverlo dal suddetto incarico". Prima della risoluzione proposta dal Movimento 5 Stelle è stato messo ai voti un analogo testo del Pd, che non ha ottenuto la maggioranza necessaria, essendo stato votato solo dai dem.



Il capogruppo della Lega, Massimiliamo Capitanio, ha annunciato, inoltre, il ritiro dell'emendamento al testo proposto da M5s, che eliminava in sostanza l'invito a rimuovere Foa dal doppio incarico. La scorsa settimana il Movimento 5 Stelle aveva deciso all'ultimo momento di non votarlo, proprio mentre gli alleati di governo davano il via libera con il Pd allo stanziamento per Radio Radicale, contro il quale si è sempre battuto il Movimento.



Gianluigi Paragone: nessuna spaccatura con la Lega, ma Foa lasci doppio incarico - "Nessuna spaccatura politica e nessuna doppia lettura su questo voto in Vigilanza. Abbiamo con coerenza posto all'attenzione del Cda della Rai l'inopportunità e l'incompatibilità della doppia presidenza in capo a Marcello Foa di Rai e Rai Com. Speriamo ora che lo stesso Foa e il Cda prendano le dovute decisioni in merito", ha commentato Gianluigi Paragone, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione di Vigilanza Rai