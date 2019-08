Vicesindaco con maglia shock, FdI Verona: "Non ci rappresenta"

"Il vicesindaco Loris Corradi, non rappresenta Fratelli d'Italia a Roverè Veronese". Lo precisa all'Ansa il deputato Ciro Maschio, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Verona, in relazione alla maglietta shock con la scritta 'Se non puoi sedurla... puoi sedarla'. "Eletto in una lista civica - spiega Maschio - Corradi, si era avvicinato al partito tra il 2017 e il 2018 ma si era poi allontanato perché critico su alcune scelte".