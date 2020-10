Viceministro Sileri: "Non c'è rischio di sospensione del campionato"

"Se c'è una squadra con molti positivi, quella squadra ovviamente avrà dei problemi per giocare, ben diverso è avere altri positivi in tutte le altre squadre. Al momento il rischio di sospensione del campionato non c'è". Lo afferma il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri facendo il punto sulla situazione della Serie A alla luce dei casi di coronavirus nel Genoa, e tranquillizza riguardo al fatto che il campionato possa essere sospeso.