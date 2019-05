Viceministro Miur: "I ragazzi diventano fascisti per disperazione"

"Conosco ragazzi diventati fascisti per disperazione". Lo ha detto il viceministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, aggiungendo che "chiesa e istituzioni hanno fallito, e l'estrema destra diventa l'unico momento di aggregazione". Fioramonti ha poi sottolineato: "Non mi sorprende che tante persone alla ricerca di una congregazione entrino in questi gruppi. Intolleranza e razzismo per il diverso sono un modo di interpretare questa rabbia".